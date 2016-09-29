Нацкомиссия одобрила увеличение инвестпрограммы "Энергоатома" до 6,2 миллиарда

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, одобрила увеличение инвестиционной программы Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" на 2016 год на 326,78 миллиона гривень до 6,218 миллиарда гривень за счет роста тарифа на отпускаемую компанией тепловую энергию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на очередном заседании комиссии.

"Предлагается поддержать и установить с 1 октября 2016 года тариф на производство тепловой энергии, которая производится на АЭС на уровне, который был озвучен (53,93 гривни за гигакаллорию без НДС - УНИАН) и увеличить инвестпрограмму компании на 326,7 миллиона гривень… Решение принято", - сказал член комиссии Руслан Машлякивский.

По информации НКРЭКУ тариф на электроэнергию для "Энергоатома" остается на уровне 51,02 копейки за киловатт-час.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2015 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2014 годом на 41,6% - до 39,345 миллиарда гривень. В 2014 году доход компании вырос на 34,9% - до 27,794 миллиарда гривень.

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В июне НКРЭКУ утвердила изменения в инвестиционную программу "Энергоатома", согласно которым, на второе полугодие 2016 года общий размер программы составил 5,891 миллиарда гривень, из которых 2,170 миллиарда гривень – кредитные средства.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.