Импорт газа из Европы: польский и словацкий реверсные маршруты загружены почти на 100%

Польский и словацкий реверсные маршруты поставок газа в Украину загружены на 95% и 100,5% соответственно, сообщила пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз».

Читайте такжеСловакия увеличит мощность по импорту газа в Украину

«Польский и словацкий реверсные маршруты загружены почти на полную мощность, соответственно на 95% и 100,5%. Поэтому, начиная со вчерашнего дня, словацкие коллеги временно увеличили мощность в точке выхода Будинце, отныне максимально возможная суточная поставка составит 42 млн куб. м», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 29 сентября общая суточная поставка природного газа из Европы в Украину составляет 53,3 млн куб. м, больше всего газа поступает по словацком коридору - 40,2 млн куб м.

Также отмечается, что загруженность венгерского реверсного маршрута составляет 36%.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября оператор газотранспортной системы Словакии Eustream увеличил мощность по выдаче газа в Украину в четвертом квартале 2016 года на 1,1 млн куб. м в сутки.

С 7 апреля Украина начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах. «Нафтогаз Украины» до начала предстоящего отопительного сезона планировал накопить в подземных хранилищах около 14,5 млрд куб. м газа. По состоянию на 26 сентября Украина закачала в свои ПХГ более 14 млрд куб. м.

В начале сентября 2016 года Кабинет министров Украины поручил «Нафтогазу Украины» составить и утвердить новый график закачки природного газа в украинские подземные хранилища, согласно которому запасы газа по состоянию на 1 ноября 2016 года должны составлять 17 млрд кубометров, а не 14,4-14,5 млрд кубометров.

Госхолдинг «Нафтогаз» планирует закупать часть импортного газа за собственные средства, а также с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 млн долл.