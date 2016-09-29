АМКУ на следующей неделе подаст иск о взыскании с "Газпрома" 86 миллиардов гривень

Антимонопольный комитет Украины на следующей неделе подаст судебный иск по поводу взыскания с российского газового монополиста - компании «Газпром» штрафа в размере около 86 млрд грн за нарушение антимонопольного законодательства.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

«Мы сейчас планируем подачу исковых документов, наша юридическая служба окончит это (подготовку документации - УНИАН) в начале следующей недели и ориентировочно в среду (5 октября 2016 года) планируется подача иска. Предмет иска - взыскание штрафа в размере около 86 млрд грн», - сказал Терентьев.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Антимонопольный комитет Украины выставил российскому газовому монополисту «Газпрому» штраф около 86 млрд грн (порядка 3,4 млрд долл.) за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля текущего года «Газпром» решил оспорить это решение, зарегистрировав иск в Хозяйственном суде Киева. Однако суд отклонил иск российского монополиста.