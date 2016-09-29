В "Газпроме" рассказали о получении от Анкары очередного разрешения на "Турецкий поток"

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российской компании в четверг, 29 сентября, передает Lenta.ru.

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Исследование пройдет в территориальных водах Турции. В сообщении уточняется, что одобрение Анкары поступило в газовую компанию «по дипломатическим каналам».

Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что работа по проекту «идет в отличном темпе». «Следует отметить конструктивное, оперативное взаимодействие с турецкими партнерами», — добавил он.

Работа по проекту «Турецкий поток» возобновилась на фоне потепления отношений Москвы и Анкары в августе 2016 года после визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Санкт-Петербург. По итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным он заявил о разморозке сотрудничества по энергетическим проектам — строительству АЭС «Аккую» и газопровода в Европу.

7 сентября «Газпром» получил от Анкары первые разрешения на реализацию «Турецкого потока».

Строительство газопровода, как и другие проекты с Анкарой, было заморожено в декабре 2015 года после резкого ухудшения отношений Москвы и Анкары из-за сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24.

Предполагалось, что «Турецкий поток» заменит проект «Южный поток», строительство которого было остановлено в 2014 году. Газопровод должен пройти по дну Черного моря в Турцию и далее в сторону Греции, на границе с которой будет построен хаб для поставки энергоносителя в Европу.