Нефть вернулась к снижению после максимального роста с начала сентября

Мировые цены на нефть в пятницу после значительного роста накануне вернулись в "красную зону" на фоне неопределенности в реализации соглашения ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 08.12 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,82% - до 49,40 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,67%, до 47,51 доллара за баррель, передает Прайм.

ОПЕК на неформальной встрече в Алжире в среду согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным ограничениям для каждой из стран картеля пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на следующей встрече организации, которая пройдет 30 ноября в Вене.

Тот факт, что страны ОПЕК смогли договориться о совместных действиях для стабилизации нефтяного рынка, стал неожиданностью и способствовал значительному росту нефтяных цен. В ходе торгов четверга нефть марки Brent впервые с 8 сентября превысила психологическую отметку в 50 долларов за баррель. Однако отсутствие деталей соглашения вызывает негативные настроения у части инвесторов.