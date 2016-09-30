"Нафтогаз" требует от "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже $28,3 миллиарда

Сумма претензий Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" к российскому газовому монополисту "Газпрому" при рассмотрении иска украинской компании в Стокгольмском международном арбитраже по состоянию на 31 июля 2016 года составила 28,3 миллиарда долларов.

Об этом говорится в ежегодном отчете "Нафтогаза" за 2015 год, опубликованном на сайте компании.

Согласно отчету, "Нафтогаз" планирует взыскать с "Газпрома" 18,1 миллиарда долларов в связи с требованием об изменении и пересмотре цены на газ, который был закуплен с 20 мая 2011 года по октябрь 2015 года (включая штрафы и проценты), а также 10,2 миллиарда долларов за невыполнение контрактных обязательств по транзиту газа через территорию Украины в 2009-2015 годах.

Также сообщается, что общие претензии "Газпрома" составляют 38,7 миллиарда долларов, из которых 29,2 миллиарда долларов – это санкции по принципу "бери или плати" (за невыкупленный объем, который был предусмотрен условиями контракта на закупку газа) за 2012-2014 годы и третий квартал 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Также сообщалось, что "Нафтогаз" намерен судиться с Россией по поводу потери своих активов в Крыму в результате аннексии полуострова.

В середине марта текущего года "Газпром" увеличил исковые требования к "Нафтогазу Украины" в Стокгольмском арбитраже до 31,759 миллиарда долларов с 29,2 миллиарда долларов. В свою очередь глава "Нафтогаза" Андрей Коболев оценивал общую сумму претензий к российскому "Газпрому" в 30 миллиардов долларов.

В начале июля Коболев сообщил, что слушания в арбитражном суде Стокгольма по контракту "Нафтогаза" и "Газпрома" на поставку газа начнутся в конце сентября, а по транзитному контракту - в конце ноября 2016 года.

В начале августа пресс-служба холдинга сообщила, что сумма претензий "Нафтогаза Украины" по искам к "Газпрому" превышает 26,6 миллиарда долларов.