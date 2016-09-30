"Укргазвыдобування" успешно провело первые операции по гидроразрыву пласта

Государственная крупнейшая газодобывающая компания "Укргазвыдобування", отремонтировав и использовав собственное оборудование, успешно провела первые операции по интенсификации добычи природного газа методом гидроразрыва пласта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укргазвыдобування" собственными силами успешно провела модернизацию и ремонт оборудования для стимуляции и проведения гидроразрыва пласта, после чего успешно провела первые такие операции", - сообщила пресс-служба, добавив, что в будущем компания перейдет к реализации ранее проведенного тендера на 100 гидроразрывов, победителями которого стали иностранные компании.

"Мы используем самые современные технологии, привлекаем оборудование мировых технологических лидеров, таких как Halliburton, Weatherford"… Программа проведения гидроразрывов будет успешно расширена с привлечением сервисных компаний "Белоруснефть" и Tacrom", - приводятся в сообщении слова директора по добыче углеводородов "Укргазвыдування" Юрия Нагирняка.

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В компании сообщили, что после проведения гидроразрывов пласта приток газа из скважины, который до этого был нулевой, вырос до 48 тысяч кубометров в сутки.

"Ожидается, что в ближайшее время эта скважина будет выведена на оптимальный режим с дебитом (притоком газа) 74-90 кубометров газа в сутки. После ее очистки и подключения к установке комплексной подготовки газа она будет передана в эксплуатацию соответствующему филиалу компании", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в мае госкомпания "Укргазвыдобування" объявила тендерную процедуру по закупке услуг по проведению 100 операций гидроразрыва пласта - одного из методов интенсификации добычи углеводородов, которые запланированы на 2016-2017 годы.

22 июля первый тендер на проведение 25 операций гидроразрыва пласта выиграла румынская сервисная компания Tacrom Services S.R.L. с ценовым предложением 91,3 миллиона гривень при ожидаемой стоимости 135 миллионов.

30 июля третий из четырех тендеров на закупку 25 операций гидроразрыва выиграла белорусская компания "Белоруснефть", предложение которой составило 91,4 миллиона гривень.

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В начале августа "Укргазвыдобування" заявила, что успешно провела все 4 тендера по закупке 100 операций гидроразрыва пласта, что позволит ей увеличить добычу газа на 50 миллионов кубометров в месяц.

В начале сентября "Укргазвыдобування" провела тендерную процедуру по закупке 1 560 тонн пропанта, что представляет собой гранулообразный порошок для закрепления трещин в пласте после проведения интенсификации добычи углеводородов методом гидроразрыва пласта.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування". 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

Гидроразрыв пласта – один из методов интенсификации добычи углеводородов. Метод состоит в том, чтобы создать трещины в массивах газо-, нефтенасыщенных и других горных пород под действием подаваемой в них жидкости, которая содержит. В эти трещины попадает дополнительный приток углеводородов. Реализация гидроразрывов пластов на газовых скважинах стала возможной с появлением насосных агрегатов, обеспечивающих скорость закачки 3-4 куб. м/мин. при давлении 100 МПа.