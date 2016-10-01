Беларусь решила повысить тарифы на транзит российской нефти

Беларусь повышает тарифы на транспортировку российской нефти по трубопроводам на своей территории, сообщает Прайм со ссылкой на постановление №30 министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

"Установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам открытых акционерных обществ "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба", расположенным на территории Республики Беларусь, согласно приложению", - говорится в документе.

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Согласно приложению, транспортировка нефти по трубопроводу Унеча (Высокое) - Адамова Застава составит 6,32 доллара за тонну без учета НДС. Ранее данный тариф составлял 4,22 доллара.

Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) - Броды будет стоить 2,71 доллара вместо 1,81 доллара.

Тариф на направлении Невель (Великие Луки) - Полоцк увеличивается с 0,51 доллара до 0,76 доллара.

Согласно постановлению, новые тарифы вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.