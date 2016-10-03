Запасы газа в украинских хранилищах выросли до 14,3 миллиарда кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 24 сентября по 1 октября выросли на 2,6%, или на 358 миллионов кубометров, - до 14,311 миллиарда кубометров с 13,953 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз".

По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 1 октября составлял около 56 миллионов кубометров.

Читайте такжеДиверсификация поставок: в Украину прибыл первый танкер с автогазом из Египта

Как сообщал УНИАН, c 7 апреля Украина начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах. "Нафтогаз Украины" до начала предстоящего отопительного сезона планировал накопить в подземных хранилищах около 14,5 миллиарда кубометров газа.

В начале сентября 2016 года Кабинет министров Украины поручил "Нафтогазу Украины" составить и утвердить новый график закачки природного газа в украинские подземные хранилища, согласно которому запасы газа по состоянию на 1 ноября 2016 года должны составлять 17 миллиардов кубометров, а не 14,4-14,5 миллиарда кубометров.

Госхолдинг "Нафтогаз" планирует закупать часть импортного газа за собственные средства, а также с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 миллионов долларов.