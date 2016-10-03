Украина с начала года сократила потребление газа на 11%

Украина за январь-сентябрь 2016 года сократила потребление природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% – до 19,1 миллиарда кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины – компании "Укртрансгаз".

Согласно сообщению, за отчетный период украинские потребители использовали газ собственной добычи, а также топливо, импортированное из стран Европейского Союза и отобранное из подземных хранилищ.

"По оперативной информации центрального диспетчерского департамента "Укртрансгаза", за 9 месяцев 2016 года собственная добыча газа составила 15,1 миллиарда кубометров, импортные поставки – 6,3 миллиарда кубометров, отбор из газохранилищ – 5,6 миллиарда кубометров", – сообщает пресс-служба компании.

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Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года Украина сократила потребление газа на 20,6% – до 33,7 миллиарда кубометров.

В январе-августе текущего года Украина сократила потребление газа на 17,6% – до 18 миллиарда кубометров.

2 сентября 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина может через 3-4 года достичь достаточного уровня энергонезависимости и рационального потребления ресурсов.

Ранее Гройсман отмечал, что правительство намерено возрождать и наращивать собственную добычу газа с тем, чтобы направлять свой ресурс в первую очередь на нужды населения и, если позволит ситуация, экспортировать часть топлива, получая за него валютную выручку.

По информации "Укртрансгаза", по состоянию на 3 октября Украина уже 311 дней не импортирует газ из России.