Путин приостановил соглашение об утилизации плутония с "недружественными" США

Россия приостановила действия соглашения с США об утилизации плутония. Решение принято в связи с "возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий" США, сообщает РБК со ссылкой на указ российского президента.

"Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия соглашения с США об утилизации плутония. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации", - говорится в сообщении.

Решение принято в связи "с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий" США в отношении России, неспособностью США "обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с международными договорами, а также исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите безопасности" России, говорится в указе.

Документ вступил в силу со дня его подписания.

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Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин заявил, что оттепель в отношениях РФ-США не наступит, пока США не начнут учитывать и уважать интересы России.

Он отметил, Россия не была инициатором охлаждения отношений с Западом. "Мы в любую секунду готовы в полномасштабном объеме развернуть наше сотрудничество. Но это зависит не только от нас, это зависит от того, как захотят строить отношения с Россией руководители будущей американской администрации", - добавил Путин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в ряде регионов Луганской и Донецкой областей идут боевые действия.

Страны Запада после вторжения в Украину ввели санкции против РФ.