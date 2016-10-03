Госатомрегулирования продлило срок эксплуатации второго энергоблока Запорожской АЭС до февраля 2026 года

Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины продлила срок эксплуатации второго энергоблока Запорожской АЭС, входящего в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", до 19 февраля 2026 года.

Соответствующее решение единогласно было принято коллегией Госатомрегулирования в ходе заседания.

"Мы принимаем положительное решение о продлении срока эксплуатации второго блока ЗАЭС", - сказал присутствующий на заседании глава ведомства Сергей Божко.

Отвечая на вопрос на заседании Коллегии, президент Энергоатома Юрий Недашковский отметил, что на данный момент компания почти полностью лишилась зависимости от России.

«Еще в 2014 году, когда возник вопрос импортозамещения, объемы, которые мы закупали в России, в денежном эквиваленте были очень незначительны. А за это время мы практически исключили поставки из России. Услуг от Российской Федерации мы вообще не получаем. Остались только поставки ядерного топлива, для того чтобы сохранить наличие 2 поставщиков, и вынужденные временные поставки запасных частей для дизель генераторов», - сказал Недашковский.

Как сообщал УНИАН, госкомпания "Энергоатом", являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает своей главной задачей продление срока службы действующих атомных блоков, а не строительство новых.

В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

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17 июля 2015 года Запорожская АЭС направила в Госатомрегулирования комплексный анализ безопасности энергоблока №2 для продления его эксплуатации. Как отмечают на станции, предоставленный отчет позволяет сделать вывод, что проект энергоблока, технические средства и административные мероприятия по защите сооружений, систем и элементов обеспечивают безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию энергоблока №2.

С 15 по 19 августа Госатомрегулирования провела инспекционное обследование готовности к продлению срока эксплуатации энергоблока №2 Запорожской АЭС.

13 сентября 2016 года Госатомрегулирования продлило срок эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС до 23 декабря 2025 года

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.