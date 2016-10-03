Транзит российского газа через Украину с начала года увеличился почти на 18%

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за январь-сентябрь 2016 года вырос на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 57 миллиардов кубометров, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза", оператора газотранспортной системы Украины.

Согласно сообщению, в сентябре объем транзита по сравнению с сентябрем 2015 года вырос на 0,8 миллиарда кубометров – до 6,8 миллиарда кубометров.

В пресс-службе также отметили, что на приграничных газоизмерительных станциях Суджа и Писаревка (находятся на территории РФ), по которым транзитный газ поступает в украинскую газотранспортную систему, давление ниже контрактных значений, а именно 58,8 и 68,7 атмосферы соответственно.

Читайте также"Газпром" снова попросил Украину увеличить на 20% транзит газа

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 миллиарда кубометров, за 2015 год - увеличился по сравнению с 2014 годом на 8% - до 67,1 миллиарда кубометров.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа.