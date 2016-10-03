В "Укрэнерго" заявляют, что сэкономили $125 миллионов на закупке оборудования для подстанций

Государственная компания-оператор объединенной энергосистемы Украины завершила проведение тендера на закупку оборудования для шести подстанций, в результате которого данное оборудование было куплено за 142 миллиона долларов, а экономия государственных денег составила 125 миллионов долларов или 47% от первичной оценочной стоимости необходимого оборудования.

Об этом сообщает на своей странице в соцсети Facebook временно исполняющий обязанности директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Было: 6 подстанций, восстановление которых в 2014 году оценили аж в 267 миллионов долларов (с НДС). Теперь имеем: те же 6 подстанций, тот же объем работ, но сделаем мы их максимум за 142 миллионов долларов. В итоге, минус 47%, что составляет 125 миллионов долларов или 3,3 миллиарда гривень на сегодняшний день", - сообщил Ковальчук.

По информации главы компании, данный тендер продолжался три дня (с 28 по 30 сентября) и каждый день компания проводила раскрытие ценовых предложений от компаний для покупки оборудования двух подстанций.

"Тактика "Укрэнерго" на проведении тендеров продемонстрировала прогресс в экономии средств. Первый день - не менее 44% (разница между начальной оценочной стоимостью и конечной ценой закупки – УНИАН), второй день - 46%. Сегодня (30 сентября) - уже не менее 50%! Конкуренция между 15 компаниями со всего мира стала еще острее", - отметил Ковальчук.

Также Ковальчук, сообщил, что в компании не должно быть места коррупции, несмотря на давление или предложения заинтересованных лиц.

"Вы себе не представляете, сколько было звонков и приглашений в гости к уважаемым людям и давления перед этими тендерами в попытке договориться или посоветовать хороших подрядчиков. Но моя позиция неизменна - в "Укрэнерго" нет места коррупции. Защитить от нее может только публичность и конкуренция. Желательно со всего мира", - отметил глава компании.

По информации корреспондента УНИАН, который присутствовал во время раскрытия ценовых предложений в последний день - 30 сентября, компания "Укрэнерго" рассмотрела документацию от компаний-участников из таких стран как Китай, Азербайджан, Казахстан, Германия, Хорватия, Латвия, Словения, Украина и другие.

Как сообщал УНИАН, "Укрэнерго" проводит строительство и ремонт многих линий электропередач и подстанций энергосистемы Украины. Например, в 2014 году было начато строительство подстанции "Каховская", которое осуществляется с помощью финансирования Европейского банка реконструкции и развития. В начале августа 2016 года пресс-служба компании сообщила, что подрядчики, которые строят подстанцию "Каховская" напряжением 750 кВ, завершили строительство этой подстанции на 90%.

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В конце июля 2016 года Ковальчук сообщил, что общая стоимость модернизации всех энергосетей Украины - 2,5-3 миллиарда евро.

В конце сентября 2016 года "Укрэнерго" провело публичную процедуру раскрытия ценовых предложений (пакета документации) от компаний-поставщиков на закупку оборудования для переоснащения 6 подстанций, в частности, "Житомирской", "Черкасской", "Новокиевской", "Сумы" и "Кременчуг". Проведение данного тендера было осуществлено на кредитные средства (375 миллионов долларов), которые были выделены Всемирным банком для модернизации объектов объединенной энергосистемы Украины.

28 сентября компания рассмотрела документация от компаний-претендентов для первых двух подстанций. Свои предложения по лотам №1 и №2 предоставили 17 участников из разных стран, в том числе Китая, Германии, Южной Кореи, Венгрии, Индии, Латвии, Саудовской Аравии, Словении, Казахстана, Азербайджана, а также и Украины.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.