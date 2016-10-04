Цены на нефть вернулись к снижению

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются, корректируясь вниз после сильного ралли на соглашении стран ОПЕК о совместных действиях для стабилизации нефтяного рынка, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 06:30 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,24% - до 50,77 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,35% - до 48,64 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ОПЕК на неформальной встрече в Алжире на прошлой неделе согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным ограничениям для каждой из стран картеля пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на следующей встрече организации, которая пройдет 30 ноября в Вене.

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"Цены на нефть росли в понедельник, поскольку инвесторы надеются на достижение окончательного соглашения ОПЕК на встрече в конце ноября. Однако при этом давление оказывает укрепляющийся доллар и перспективы увеличения производства "черного золота" со стороны Ирака, Ирана, Нигерии и Ливии в четвертом квартале этого года", - подчеркивает агентство.

Так, добыча нефти и конденсата Ирана в сентябре составила около 2,8 миллиона баррелей в сутки. Данный показатель практически совпадает с досанкционным уровнем производства страны. Многие аналитики, тем не менее, считают, что Иран не будет дальше увеличивать объемы производства и пойдет на сделку по ограничению добычи вместе с другими странами-членами картеля, пишет агентство Reuters.

"В настоящее время на рынке ощущается оптимизм и волнение, поскольку (участники рынка - ред.) ожидают какого-либо подтверждения соглашения или дополнительного участия от не входящих в ОПЕК государств", - приводит агентство слова аналитиков Morgan Stanley.