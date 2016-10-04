"Энергетический баланс Украины" будет готов до 15 октября – Минэнергоугля

"Энергетический баланс Украины" будет готов до 15 октября 2016 года, сообщил на пресс-конференции советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Константин Ущаповский.

"Министр поставил задачу, и задача его сводится к тому, что мы должны выпустить готовый топливно-энергетический баланс Украины на 2017 год до 15 октября", - сказал Ущаповский, добавив, что данный баланс необходим в первую очередь энергокомпаниям для правильного планирования своей работы по всем направлениям, в том числе по накоплению угля.

Он отметил, что главной причиной отставания в плановых закупках угля в этом году является отсутствие разработанного и утвержденного в 2015 году планового топливно-энергетического баланса Украины.

"Это основная проблема, почему мы сегодня столкнулись с трудностями и не закупили уголь в мае, а начали смотреть на него только сейчас", - сказал советник министра.

Он также сообщил, что до конца 2016 года будет разработана новая энергетическая стратегия Украины.

"Документ будет разработан до конца года, а вот как он пройдет процедуру полного утверждения, это достаточно сложная процедура, длительная, потому что она связана с очень большим кругом заинтересованных министерств и ведомств", - отметил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности завершило написание "Энергетического баланса Украины" на 2017 год.

В июле 2015 года в то время премьер-министр Арсений Яценюк в ходе заседания коллегии Минэнергоугля требовал от ведомства составить энергетический баланс страны, но документ так и не был разработан и представлен общественности.

12 мая 2016 года замминистра энергетики и угольной промышленности Игорь Диденко сообщил, что эксперты Украины и Дании разработают "Энергетический баланс Украины" до конца этого года.

"Энергетический баланс Украины" (или экономико-энергетический) – это документ, в котором прописано потребление первичных энергоносителей, например углеводородов, урановой руды и других, вторичных (тепловая и электроэнергия), а также их потребление по регионам и отраслям национальной экономики. В этом документе указывается профицит или дефицит того или иного энергоресурса. На его основе может быть разработана "Энергетическая стратегия", которая определит пути покрытия дефицита и планы производства энергоносителей.