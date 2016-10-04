"Укрэнерго" заявляет о стабильности поставок угля на ТЭС: отставание от графика лишь 4 дня

Государственная компания "Укрэнерго" заявляет о стабильности поставок угля на украинские теплоэлектростанции, отставание от графика поставок составляет лишь 4 дня.

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Об этом на пресс-конференции сообщил замдиректора по оперативному управлению - главный диспетчер госкомпании «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

«По факту имеем отставание от графика накопления суммарно на 340 тыс. тонн, из них по антрацитовой группе - 160 тыс. тонн, по газовому углю – 180 тыс. тонн. Это фактически 4-дневный запас угля который сжигается на станциях», - сказал Зайченко.

Он отметил, что согласно плану накопления угля, на 1 ноября запасы на складах тепловых электростанций должны составлять 2,2 млн тонн, а на сегодня запасы угля на складах составляют 1,286 млн тонн, из которых антрацитовой группы – 566 тыс. тонн, газовой – 720 тыс. тонн.

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Зайченко сообщил, что для стабильной работы энергосистемы в период осенне-зимнего периода суточные поставки топлива на ТЭС должны составлять 90 тыс. тонн. «Если 90 тыс. тонн будет обеспеченно, то система будет работать стабильно даже с таким небольшим отставанием», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2015 году Украина импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,632 млрд долл.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

«Укрэнерго» в 2015 году получила 820,4 млн грн чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года компания получила убыток в размере 1,2 млрд грн. Чистый доход «Укрэнерго» от передачи электроэнергии в 2015 году вырос по сравнению с 2014 годом на 76,4% – до 5,433 млрд грн.