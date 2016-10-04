МВФ повысил прогноз по ценам на нефть в 2017 году
19:37, 04 октября 2016Энергетика
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Фонд прогнозирует рост цен на "черное золото" в следующем году до $51 за баррель.
Иллюстрация REUTERS
МВФ прогнозирует рост среднегодовой цены на нефть марки Brent в 2017 году до $51 за баррель, следует из октябрьского доклада МВФ «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook), передает RNS.
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«Цены на нефть, как ожидается, постепенно будут расти в течение прогнозируемого периода, в среднем они вырастут от $43 за баррель в 2016 году до $51 за баррель в 2017 году», — отмечается в докладе.
По состоянию на 14:52 4 октября 2016 года на Межконтинентальной бирже ICE нефть марки Brent торгуется по цене $50,6 за баррель.
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