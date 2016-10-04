Добыча нефти в странах ОПЕК выросла до рекордных показателей

Согласно исследованию Bloomberg, в сентябре рекорд нефтедобычи в странах ОПЕК обновился - суммарная добыча картеля составила 33,75 млн барр. в сутки, передает РБК.

Согласно последним официальным данным ОПЕК за август, суточная добыча составляла 33,24 млн барр. По данным Bloomberg, увеличение нефтедобычи составило 170 тыс. барр. в сутки. Исследование агентства составлено на основе опроса аналитиков, информации от нефтяных компаний и данных о поставках нефти.

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Как отмечает Bloomberg, рекорд был достигнут благодаря увеличению добычи в Ливии и Нигерии на 190 тыс. барр в сутки, до 340 тыс. барр. и 1,5 млн барр. в сутки соответственно. Рост добычи в этих странах компенсировал снижение в Саудовской Аравии и Анголе (на 60 тыс. и 40 тыс. барр. соответственно). Иран в сентябре нарастил свою нефтедобычу только на 10 тыс. барр. (до 3,63 млн барр. в сутки).

Ранее УНИАН сообщал, что участники встречи стран-членов ОПЕК на переговорах в Алжире в среду, 28 сентября, договорились снизить уровень добычи нефти. На встрече было решено снизить добычу примерно 700 тысяч баррелей в день и установить потолок в 32,5-33 миллионов баррелей в день. По оценкам ОПЕК, текущий объем добычи нефти составляет 33,24 млн баррелей в сутки.