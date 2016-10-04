Первый зампред "Нафтогаза" вернулся к исполнению обязанностей в компании – НАК

Об этом сообщается на сайте НАК.

В компании напомнили, что решением Апелляционного суда г. Киева Перелома был отстранен от исполнения своих обязанностей с 12 по 14 сентября включительно.

Читайте такжеПерелома будет через суд требовать от НАБУ и САП скорейшей передачи "дела ОПЗ" в суд

Как сообщал УНИАН, 14 июля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что по делу о растрате денежных средств Одесского припортового завода задержаны председатель наблюдательного совета завода, первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома и первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков.

Переломе была избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога, но впоследствии изменена на круглосуточный домашний арест.