Первый зампред "Нафтогаза" вернулся к исполнению обязанностей в компании – НАК

23:28, 04 октября 2016
Энергетика
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Первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома, которого задерживали по делу о растрате денежных средств Одесского припортового завода, вернулся к исполнению своих служебных обязанностей в компании с 15 сентября.

Фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте НАК.

В компании напомнили, что решением Апелляционного суда г. Киева Перелома был отстранен от исполнения своих обязанностей с 12 по 14 сентября включительно.

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Как сообщал УНИАН, 14 июля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что по делу о растрате денежных средств Одесского припортового завода задержаны председатель наблюдательного совета завода, первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома и первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков.

Переломе была избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога, но впоследствии изменена на круглосуточный домашний арест.

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