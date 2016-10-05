Нефть дорожает на данных о снижении ее запасов в США

Мировые цены на нефть увеличиваются в среду, благодаря сообщению Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

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Сегодня утром стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,85% - до 51,30 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,94%, до 49,15 доллара за баррель, передает Прайм.

Согласно данным API, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились на 7,6 миллиона баррелей. Теперь инвесторы ждут официальную статистику о запасах от Минэнерго страны, которая будет обнародована позднее в среду. По прогнозам аналитиков, за неделю, завершившуюся 30 сентября, запасы увеличились на 2,560 миллиона баррелей - до 505,26 миллиона баррелей.

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Помимо этого инвесторы продолжают отыгрывать сообщения по соглашению ОПЕК. Картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, лимиты для каждой страны планируется определить на официальном министерском заседании картеля 30 ноября в Вене. Также ожидается, что к концу ноября будет озвучена дата вступления в силу соглашения ОПЕК..

Слегка сдерживает нефтяные котировки от большего роста сообщение о росте добычи "черного золота" в Ливии. Во вторник руководитель отдела в Национальной нефтяной компании Ливии (NOC) Ибрагим аль-Ауами заявил, что добыча нефти в стране увеличилась до 500 тысяч баррелей в день. К концу текущего месяца она, как ожидается, вырастет до 600 тысяч баррелей в день. На прошлой неделе Ливия добывала 485 тысяч баррелей нефти в день.