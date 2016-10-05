Ривненская АЭС после ремонта подключила к сети четвертый энергоблок

Ривненская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», 4 октября подключила к сети энергоблок №4 после проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

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Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

Согласно сообщению, по состоянию на утро 5 октября в работе находятся все четыре энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1 900 МВт.

Также отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Как сообщал УНИАН, четвертый энергоблок Ривненской АЭС 18 августа 2016 года был отключен от сети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Кузнецовск. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.