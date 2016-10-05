Хмельницкая АЭС планирует с 9 октября вывести в плановый ремонт второй энергоблок

Хмельницкая АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», планирует с 9 октября вывести в планово-предупредительный ремонт энергоблок № 2. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«С 9 октября 2016 года на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС планируется начать проведение среднего планово-предупредительного ремонта»,- говорится в сообщении.

Также сообщается, что данный ремонт продлится 52 дня.

В пресс-службе отметили, что среди основных ремонтных работ будут проведены: капитальный ремонт первого парогенератора и главного циркуляционного насоса, гидроемкостей системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ-1), второго цилиндра низкого давления, циркуляционного насоса, арматуры.

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Кроме того, на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС будет осуществляться средний ремонт реакторной установки; каналов систем безопасности; тепломеханического и электротехнического оборудования; средств тепловой автоматики и измерений; контрольно-профилактические работы на системе предварительного напряжения защитной оболочки.

Согласно разработанному графику будет осуществлена также подготовка и проведение эксплуатационного контроля металла оборудования и трубопроводов; работы по продлению ресурса оборудования.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.