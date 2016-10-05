Антимонопольный комитет подал иск к "Газпрому" о принудительном взыскании 86 миллиардов штрафа

Антимонопольный комитет Украины подал в Хозяйственный суд города Киева иск с заявлением о принудительном взыскании с российского газового монополиста «Газпрома» штрафа в размере 86 млрд грн, пени и обязательстве прекратить нарушения.

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Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

«Сегодня, 5 октября 2016 года, Антимонопольный комитет Украины подал в Хозяйственный суд города Киева исковое заявление о принудительном взыскании с ОАО «Газпром» штрафа, пени и обязательстве выполнить решение Комитета о прекращении нарушения», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, АМКУ оштрафовал «Газпром» на 86 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему со сроком выполнения решения до 4 мая 2016 года.

«Газпром» попытался оспорить принятое решение, однако суды всех инстанций, включая Верховный суд Украины, отказали газовому монополисту в удовлетворении жалобы о признании решения незаконным.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Антимонопольный комитет Украины выставил российскому газовому монополисту «Газпрому» штраф около 86 млрд грн (порядка 3,4 млрд долл.) за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля текущего года «Газпром» решил оспорить это решение, зарегистрировав иск в Хозяйственном суде Киева. Однако суд отклонил иск российского монополиста.