СМИ: экс-канцлер Германии Шредер возглавил совет директоров оператора "Северного потока-2"

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер возглавил совет директоров компании Nord Stream 2 - оператора проекта российского газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщило сегодня германское издание Tagesspiegel со ссылкой на источник в компании.

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Как отмечает издание, в компании эту информацию подтвердили. Ранее Шредер возглавлял консорциум по строительству первой очереди трубопровода для поставок газа из России в Германию в обход транзитных стран по дну Балтийского моря.

Для планирования, строительства и эксплуатации двух ниток морского газопровода "Северный поток - 2" создана швейцарская Nord Stream 2 AG. В настоящее время "Газпрому" принадлежит 100-процентный пакет акций этой компании.

Как сообщал 4 октября "Газпром" после встречи с участниками "Северного потока - 2", европейские партнеры газового российского холдинга по проекту газопровода - Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall - подтвердили свою позицию способствовать его реализации.

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Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал ТАСС, что партнеры по проекту до конца года выберут новую модель его финансирования.

"Газпром" и его европейские партнеры (Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall) направляли заявку на создание СП по "Северному потоку - 2" германскому и польскому антимонопольным регуляторам. Германия одобрила это решение, а польский регулятор высказал возражения. В частности отмечалось, что создание СП может привести к ограничению конкуренции. Позднее компании отозвали заявку, поданную в польское ведомство.

"Северный поток - 2" предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Планируется, что он будет введен в строй к концу 2019 года. Капитальные затраты в проект оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость с учетом привлечения проектного финансирования в €9,9 млрд.