Украина сократила импорт каменного угля и антрацита на 17%

Украина за январь-сентябрь 2016 года сократила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении на 16,8% – до 1,04 миллиарда долларов, сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Также сообщается, что уголь на 674,2 миллиона долларов был импортирован из России, 147,3 миллиона долларов – из США, 69,1 миллиона долларов – из Австралии. Из других стран Украина импортировала уголь на 148,2 миллиона долларов.

По данным Фискальной службы, за 9 месяцев 2016 года Украина экспортировала каменный уголь и антрацит в Словакию (на 19,7 миллиона долларов), Россию (7,5 миллиона долларов), Турцию (4,8 миллиона долларов) и другие страны (2,6 миллиона долларов).

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Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками угля для Украины были Россия, США и Казахстан.

В конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, согласно которому планируется накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,8 миллиона тонн угля (1,4 миллиона тонн угля антрацитовой группы и 1,4 миллиона тонн угля газовой группы) до 1 ноября 2016 года. В то же время запасы угля на складах ТЭС 2 октября, по данным компании "Укрэнерго", составили 1,3 миллиона тонн.