Украина с начала года сократила экспорт электроэнергии

Украина в январе-сентябре 2016 года сократила экспорт электроэнергии (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 1,8% - до 114,3 миллиона долларов, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

По данным ведомства, 76,3% выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 23,4% от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и 0,3% – на Молдову.

В сентябре Украина экспортировала электроэнергию в Венгрию на 4,347 миллиона долларов, в Польшу – на 448 тысяч долларов.

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При этом сообщается, что импорт электроэнергии по итогам 9 месяцев составил 2,9 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина за 2015 год сократила валютную выручку от экспорта электроэнергии в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 150,1 миллиона долларов с 487,2 миллиона долларов.

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, выкупил на годовом аукционе по экспорту электроэнергии в 2016 году доступ к пропускной способности сечения Украины мощностью 2,125 ГВт, что составляет 88% всей мощности.