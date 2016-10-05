Украина стала ассоциированным членом Европейской ассоциации ядерных исследований (CERN), научный центр которой в Женеве ведет исследования в области физики высоких энергий и атомных частиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"5 октября руководитель постоянного представительства Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко передал письмо о нотификации Соглашения между Украиной и Европейской организацией ядерных исследований гендиректору этой организации Фабиоле Джанотти", - сообщает пресс-служба, отметив, что нотификация этого документа предоставила Украине ассоциированное членство.

Согласно сообщению, статус ассоциированного члена CERN дает возможность для украинских ученых работать в CERN в качестве сотрудников и участвовать в программах развития карьеры. Также это расширит доступ к проектам и образовательным программам CERN, будет способствовать повышению эффективности научных разработок и подготовки научных работников высокой квалификации.

"Уже с 1 октября научно-исследовательские учреждения и предприятия Украины могут участвовать в тендерах CERN и получать заказы на изготовление высокотехнологичного оборудования. Это позволит украинским промышленникам конкурировать за контракты с CERN", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Украине было предложено уникальную форму сотрудничества - она стала одним из ассоциированных членов CERN, поэтому будет платить значительно меньшие взносы, чем другие 22 государства-члена организации. При этом Украина сможет участвовать во всех формах научного сотрудничества, которые возможные для членов CERN.

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Ранее сообщалось, что соглашение об ассоциированном членстве было подписано еще в 2013 году, а ратифицировано в 2014 году. После этого Украина долгое время не могла пройти необходимую процедуру нотификации, поскольку не было достаточно финансовых средств для уплаты членского взноса. Для исправления этой ситуации в бюджет на 2016 год было заложено 250 тысяч швейцарских франков, что и позволило нотифицировать данное соглашение.

15-16 сентября 2016 года CERN с рабочим визитом посетила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Справка УНИАН. Европейская ассоциация ядерных исследований (CERN) – это одна из крупнейших в мире научных организаций, в состав которой входит лаборатории по исследованиям в области физики высоких энергий. Научный комплекс CERN включает в себя ускорители частиц, которые используются для изучения строения атомов и субатомарных частиц (составляющих атомов). Этот комплекс расположен вблизи Женевы на границе Швейцарии и Франции. В эту организацию входят около 20 стран.