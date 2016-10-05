Brent впервые с июня торгуется выше $52 за баррель

Стоимость североморской нефти Brent на торгах в среду превысила 52 доллара за баррель впервые с 10 июня текущего года, сообщает Прайм.

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"По данным торгов, декабрьский фьючерс на Brent дорожал на 2,24% - до 52,02 доллара за баррель, ноябрьский фьючерс на нефть WTI - на 2,34%, до 49,84 доллара", - говорится в сообщении.

Резкий рост цен на нефть последовал после публикации в 17:30 данных Минэнерго США по запасам. В частности, коммерческие запасы нефти за неделю неожиданно снизились - на 3 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 499,7 миллиона баррелей, аналитики при этом прогнозировали их рост на 2,56 миллиона баррелей - до 505,26 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США также упала - на 0,35%, или на 30 тысяч баррелей в сутки, - до 8,467 миллиона баррелей.