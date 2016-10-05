Красный Крест заплатит $700 тысяч долгов оккупированной Луганщины за воду и свет

Об этом специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сказал на брифинге по итогам заседания группы в Минске, который транслировался на телеканале "112 Украина".

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"Могу тоже сказать, что это где-то 700 тысяч долларов", - сказал Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что проблема платежей за поставки воды и электроэнергии, в том числе погашение существующей задолженности со стороны боевиков в Луганской области, является одной из ключевых проблем, которую необходимо решить.

"Мы благодарны Международному комитету Красного Креста за согласие на два месяца погасить расходы, что позволило возобновить поставки воды и электроэнергии", - сказал Сайдик.