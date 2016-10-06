В 2017 году резких повышений цен на газ не будет - Розенко

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире Эспрессо.TV.

"Нам удалось стабилизировать ситуацию. На данный момент цена на газ является экономически обоснованной, поэтому резкого повышения цены на газ в 2017 году не предвидится", - заявил Розенко.

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По его словам, рост тарифов напрямую влияет на увеличение инфляции, которая сегодня формируется в Украине.

Также он отметил, что инфляция в 2017 году не превысит 8%.

Как сообщал УНИАН, полная либерализация коммунальных тарифов в Украине и приведение их к рыночному уровню возможно не ранее 1 апреля 2017 года, говорится в отчете ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда, опубликованном на сайте организации.