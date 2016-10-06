Нефть дешевеет после сильного роста накануне

Мировые цены на нефть в четверг утром корректируются вниз после сильного роста накануне на данных от Минэнерго США о снижении запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на утро стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,66% - до 51,52 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,68% - до 49,49 доллара за баррель, передает Прайм.

Согласно сообщению министерства, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 сентября, неожиданно сократились на 3 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 499,7 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали рост на 2,56 миллиона баррелей. Таким образом, сокращение запасов в стране продолжается пятую неделю подряд. Добыча нефти в США за неделю, по данным минэнерго США, снизилась на 0,35%, или на 30 тысяч баррелей в сутки, — до 8,467 миллиона баррелей в сутки.

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Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли на 0,6 миллиона баррелей — до 62,7 миллиона баррелей. Запасы бензина в США увеличились на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 227,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 0,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов упали на 2,4 миллиона баррелей, или на 1,4%, — до 160,7 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали, что этот показатель снизится только на 0,7 миллиона баррелей.

После выхода статистики нефть марки Brent впервые с 10 июня превысила отметку в 52 доллара за баррель, а нефть WTI почти достигла максимальной отметки с конца июня в 50 долларов за баррель, поднявшись до 49,97 долларов за баррель.