Бразилия допустит иностранные компании к нефтегазовым месторождениям на шельфе

Нижняя палата бразильского конгресса одобрила законопроект, открывающий для иностранных инвесторов нефтегазовые месторождения в "подсолевом" слое на шельфе страны и разрешающий другим компаниям быть операторами таких проектов, передает агентство Bloomberg.

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Законопроект уже был одобрен верхней палатой и теперь должен быть подписан президентом Мишелем Темером.

Как передает агентство, законопроект был одобрен после бурных дебатов, во время которых его противники, некоторые из которых были одеты в оранжевые комбинезоны Petrobras, пытались затянуть обсуждение. Поправки к законопроекту будут обсуждаться на следующей неделе, перед тем как документ будет направлен президенту Бразилии.

По новым правилам, операторами глубоководных месторождений теперь может быть не только государственная Petrobras, но и другие компании. Требование о том, чтобы Petrobras обязательно была оператором проектов на шельфе Бразилии, где расположен ряд крупнейших месторождений углеводородов, с долей не менее 30%, будет отменено.

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Petrobras, между тем, будет иметь право первой выбрать интересующие ее месторождения. Ранее глава компании Педру Паренте неоднократно заявлял о поддержке этого законопроекта, добавляя, что обязательство компании участвовать во всех инвестпроектах приведет к задержке разработки месторождений подсолевого слоя из-за финансовых трудностей компании.

Таким образом, Бразилия смягчает политику по месторождениям в "подсолевой" зоне, которую вела с 2007 года, когда объявила об обнаружении крупнейших запасов нефти на шельфе. После этого государство остановило все тендеры на участки, пока парламент обсуждал новые правила работы в регионе. В 2010 году был принят соответствующий закон, а в 2013 году – правила проведения нефтяных аукционов. Однако с тех пор Petrobras более чем вдвое сократила объем инвестиций, а падение цен на нефть привело к снижению рентабельности разработки дорогостоящих месторождений, передает РИА Новости.

Бразилия к середине 2017 года выставит на продажу четыре участка в "подсолевой" зоне на шельфе, один из которых будет прилегать к участку Carcara на блоке BM-S-8 в бассейне Santos. Petrobras, с ее самым высоким среди мировых нефтяных компаний уровнем задолженности, не обладает достаточными финансами для приобретения новых месторождений. Падение цен на нефть крайне негативно повлияло на госкомпанию на фоне политического и экономического кризиса в стране, по имиджу корпорации серьезно ударил и скандал после выявления многомиллиардных коррупционных схем в Petrobras.