Кабмин получил 100% акций "Нафтогаза" от Минэкономразвития

Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза» от 5 октября в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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«Пакет акций… Минэкономразвития, который составлял 160 450 481 шт. простых именных акций (100% статутного капитала компании) уменьшился до 0 шт… Пакет акций Кабинета министров, который составлял 0 шт., увеличился до 160 450 481 шт., что составляет 100% статутного капитала компании», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин создал рабочую группу по вопросам реформирования «Нафтогаза Украины» и оператора украинской газотранспортной системы - госкомпании «Укртрансгаз» под руководством вице-премьера Владимира Кистиона. В группу вошли специалисты Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также лично Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Мари Йованович.

22 сентября 2016 года Кабмин принял постановление, которым вывел госхолдинг «Нафтогаз Украины» из подчинения Минэкономразвития и переподчинил себе, с тем чтобы в дальнейшем коллегиально осуществлять управление компанией.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2015 году правительство инициировало реформу «Нафтогаза» с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям. Тогда же - в 2015 году - Кабмин инициировал передачу «Нафтогаза» из управления Минэнергоугля в управление Министерство экономического развития и торговли. Весной текущего года было завершено формирование наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».