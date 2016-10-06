Запорожская АЭС подключила к сети энергоблок №2 после продления срока эксплуатации

Запорожская атомная электростанция подключила в объединенную энергосистему Украины блок №2 после продления срока его эксплуатации до 19 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба госкомпании «Энергоатом».

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«6 октября 2016 года в 9:13 после окончания среднего ремонта, в течение которого были в полном объеме выполнены все мероприятия по продлению срока эксплуатации и повышению уровня безопасности, на основании лицензии, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины о продлении срока эксплуатации энергоблока №2 ЗАЭС до 19 февраля 2026 года, второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети. Ведется набор мощности», - говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности генерального директора Запорожской АЭС Владимир Пышный отметил, что в ходе проведения мероприятий по продлению срока эксплуатации на энергоблоках №1 и №2 ЗАЭС было установлено оборудование нового поколения.

Согласно сообщению, в соответствии с планом лицензирования и программой подготовки энергоблока №2 ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок, были реализованы мероприятия по управлению старением и оценке технического состояния элементов, квалификации оборудования, произведена замена оборудования, отработавшего свой ресурс, приняты необходимые меры по обеспечению безопасной эксплуатации и сейсмической устойчивости. Проведен весь объем работ в соответствии с международными стандартами МАГАТЭ, законодательством Украины в сфере ядерного регулирования, а также общемировым опытом эксплуатации ядерных установок в сверхпроектный срок.

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В пресс-службе напоминают, что в последние годы Запорожская АЭС вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными электростанциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.

Отмечается, что в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. На энергоблоках №4, №6 продолжаются плановые ремонты. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет.

«Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, госкомпания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает своей главной задачей продление срока службы действующих атомных блоков, а не строительство новых. В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

17 июля 2015 года Запорожская АЭС направила в Госатомрегулирования комплексный анализ безопасности энергоблока №2 для продления его эксплуатации. Как отмечают на станции, предоставленный отчет позволяет сделать вывод, что проект энергоблока, технические средства и административные мероприятия по защите сооружений, систем и элементов обеспечивают безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию энергоблока №2.

3 октября Госатомрегулирования продлила срок эксплуатации второго энергоблока Запорожской АЭС до 19 февраля 2026 года.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.