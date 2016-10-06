Стоимость WTI впервые с июня превысила $50

Стоимость барреля нефти WTI на торгах в четверг превысила 50 долларов впервые с июня текущего года, сообщает РБК.

"Стоимость фьючерсов WTI c поставкой в ноябре на максимуме поднималась до 50,5 доллара. В 16:45 баррель WTI торговался у отметки 50,47 доллара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последний раз WTI преодолевала отметку в 50 долларов в конце июня. Тогда она поднималась до 50,45 доллара за баррель.

"Мировые цены на нефть продолжают расти со вчерашнего дня. Накануне стоимость барреля Brent поднялась выше 52 долларов впервые за четыре месяца. Аналитики объяснили это отчетом Минэнерго США о снижении запасов нефти", - подчеркивает издание.

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28 сентября страны ОПЕК в кулуарах Международного энергетического форума в Алжире договорились о снижении добычи нефти до 32,5–33 миллиона баррелей в сутки. С того момента WTI подорожала на 11%.

Точные параметры соглашения планируется установить на следующей встрече ОПЕК в ноябре в Вене. При этом ожидается, что от заморозки будут освобождены Ливия, Нигерия и Иран, добыча в которых была долгое время ограничена.

В понедельник агентство Bloomberg опубликовало исследование, согласно которому рекорд нефтедобычи в странах ОПЕК обновился в сентябре - суммарная добыча картеля составила 33,75 миллиона баррелей в сутки.