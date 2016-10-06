Суд Чада оштрафовал ExxonMobil на 74 миллиарда долларов

23:16, 06 октября 2016
Энергетика
1261

Суд Чада обязал Exxon Mobil Corp. выплатить рекордный штраф - 74 млрд долларов, а также возместить 9 млн роялти, которые нефтяная компания задолжала этому африканскому государству.

REUTERS

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы суда, передает ТСН.

Штраф впятеро превышает ВВП Чада, который Всемирный банк оценивает в 14 млрд долларов. ExxonMobil - оператор нефтепровода, по которому нефть из Чада перекачивается на экспортный терминал в Камеруне.

Читайте такжеExxonMobil и British Petroleum закончили судебный спор продолжительностью 80 лет

Решение суда стало реакцией на жалобу министерства финансов Чада о невыполнении ExxonMobil налоговых обязательств. Президент Чада Брахим Аббо Абакар подтвердил его в телефонной беседе с журналистами Bloomberg, подчеркнув, впрочем, что фактически штраф может быть меньше. В документах суда также приводится сумма в 669 млн долларов, однако президент не уточнил, о ней ли идет речь.

"Мы не согласны с решением чадского суда, и обдумываем, что следует предпринять", - предупредил представитель ExxonMobil Тодд Спітлер.

Министр финансов Чада Нгабо Сели Мбого заявил, что решение суда - ясное и понятное, и отказался его комментировать.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter