Суд Чада оштрафовал ExxonMobil на 74 миллиарда долларов

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы суда, передает ТСН.

Штраф впятеро превышает ВВП Чада, который Всемирный банк оценивает в 14 млрд долларов. ExxonMobil - оператор нефтепровода, по которому нефть из Чада перекачивается на экспортный терминал в Камеруне.

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Решение суда стало реакцией на жалобу министерства финансов Чада о невыполнении ExxonMobil налоговых обязательств. Президент Чада Брахим Аббо Абакар подтвердил его в телефонной беседе с журналистами Bloomberg, подчеркнув, впрочем, что фактически штраф может быть меньше. В документах суда также приводится сумма в 669 млн долларов, однако президент не уточнил, о ней ли идет речь.

"Мы не согласны с решением чадского суда, и обдумываем, что следует предпринять", - предупредил представитель ExxonMobil Тодд Спітлер.

Министр финансов Чада Нгабо Сели Мбого заявил, что решение суда - ясное и понятное, и отказался его комментировать.