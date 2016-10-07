Цены на нефть вернулись к снижению

Мировые цены на нефть в пятницу после значительного роста накануне вернулись в "красную зону" на фоне дорожающей американской валюты, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:46 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,06% - до 52,48 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,04%, до 50,42 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

В ходе торгов четверга нефтяные цены активно росли, в частности нефть марки WTI впервые с конца июня превысила психологическую отметку в 50 долларов за баррель на фоне новых подробностей по соглашению ОПЕК об ограничении добычи этого сырья. В четверг министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа заявил, что страны ОПЕК могут принять решение сократить объем добычи по итогам встречи в ноябре сильнее, чем обговаривалось в Алжире. По его словам, страны пойдут на такой шаг, если этого потребует рыночная ситуация.

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ОПЕК на неформальной встрече в Алжире 28 сентября согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным ограничениям для каждой из стран картеля пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече организации, которая пройдет 30 ноября в Вене.

Негативное влияние на нефтяные цены оказывает дорожающая американская валюта на фоне сильной статистики по рынку труда США, опубликованной в четверг. Более сильный доллар делает нефтепродукты дороже для держателей иностранных валют. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,34%, до 97,02 пункта.