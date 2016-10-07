"Укрэнерго" планирует завершить проект "Запорожская АЭС- Каховская" в третьем квартале 2017 года

Государственная компания-оператор объединенной энергосистемы "Укрэнерго" планирует завершить строительство и ввод в эксплуатацию линий электропередач от Запорожской АЭС к подстанции "Каховская", самой подстанции, а также линий от "Каховской" к распределительным сетям общей стоимостью 200 миллионов евро в третьем квартале 2017 года.

Об этом сообщил и. о. главы компании Всеволод Ковальчук во время пресс-конференции, посвященной сотрудничеству "Укрэнерго" с международными финансовыми организациями для кредитования проектов в сфере энергетической инфраструктуры Украины.

"Проект в полном объеме будет завершен в третьем квартале 2017 года. Основной его компонент - линия, которая соединяет Запорожскую АЭС с подстанцией "Каховская" напряжением 750 кВ, задержался в связи с тем, что компания-подрядчик, испанская Instalaciones Inabensa S.A. находилась в состоянии банкротства. В итоге, она не была доведена до банкротства и получила рефинансирование, после чего эта компания вернулась к выполнению своих договорных обязательств", - сказал Ковальчук.

По его словам, работы по строительству подстанции "Каховская" завершатся до конца текущего месяца, после чего в ноябре "Укрэнерго" начнет процедуру ввода этой подстанции в эксплуатацию. Одна из двух линии напряжением 330 кВ, которые соединяют эту подстанцию с распределительными сетями, будет завершена до конца 2016 года, а вторая - в первом квартале следующего года.

"Начальная стоимость этого проекта закладывалась на уровне 350 миллионов евро. По итогам проведения тендеров по пяти контрактам, по которым будет проведено строительство линий и подстанции, финальная стоимость составила 200 миллионов евро. Таким образом, мы сэкономили 150 миллионов евро, 65 миллионов из которых мы уже направили на другие проекты", - отметил Ковальчук.

Также глава "Укрэнерго" добавил, что основная цель данного проекта - это выдача в энергосистему Украины дополнительных 700 МВт мощности, которые будет генерировать Запорожская АЭС.

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"Цель проекта - достроить часть так называемого "Южного кольца" напряжением 750 кВ, что увеличит надежность сетей в южном регионе Украины", - сообщил Ковальчук.

Как ранее сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Европейский инвестиционный банк в сентябре 2011 года подписали соглашение о финансировании строительства линий электропередач напряжением 750 кВ "Запорожская АЭС – Каховская" в объеме 175 миллионов евро. В сентябре 2012 года Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение на проведение данного строительства.

В 2014 году было начато строительство подстанции "Каховская".

В начале августа 2016 года пресс-служба "Укрэнерго" сообщила, что компании-подрядчики завершили строительные работы подстанции "Каховская" на 90%.

16 августа Ковальчук сообщил, что "Укрэнерго" планирует до конца 2017 года завершить строительство линии электропередач 750 кВ от Запорожской АЭС до подстанции "Каховская" и отходящих от нее линий 330 кВ.