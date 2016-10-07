Лукашенко ищет альтернативу российской нефти – хочет транспортировать через Украину из Ирана

Беларусь ведет переговоры с Ираном по поставкам нефти. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая с обращением к депутатам, передает БЕЛТА.

Читайте такжеБеларусь решила повысить тарифы на транзит российской нефти

"Сейчас мы ведем переговоры с Ираном, который просто мечется в поисках, куда поставить нефть. И готов нам снижать цену, вплоть до того, что мы им предоставим все возможности на Мозырском или другом заводе: перерабатывайте свою нефть, продавайте, где считаете нужным. Они это воспринимают", - отметил Лукашенко.

По его словам, перед правительством поставлена задача по поиску альтернативы российской нефти.

"Мы договорились, сегодня загруженный танкер идет в Одессу, и начнем поставлять через Украину на Мозырский нефтеперерабатывающий завод", - рассказал президент Беларуси.

Также, по словам Лукашенко, Беларусь вернется к строительству нефтепровода из Балтики. Кроме того, он потребовал немедленно закончить модернизацию Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода.