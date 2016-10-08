Оккупанты предупредили: в аннексированном Симферополе с ноября снова будут выключать свет
В оккупированном Симферополе со 2 ноября ожидаются плановые отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в так называемой пресс-службе "администрации" города.
"ГУП РК "Крымэнерго" сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в ноябре с 8 до 17 часов будут происходить отключения электроснабжения согласно нижеприведенному графику", - говорится в сообщении оккупантов.
Читайте такжеРФ снизит поставки электроэнергии в Крым - в Севастополе вводят графики отключения света
Они заверяют, что ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергообеспечение потребителей.
Как сообщал УНИАН, 22 ноября 2015 года поставки электроэнергии из Украины в оккупированный Крым полностью прекратились из-за подрыва опор ЛЭП в Херсонской области, которые ведут на полуостров.
Россия уже запустила в оккупированном Крыму последнюю, четвертую, нить энергомоста с Кубани.