Оккупанты предупредили: в аннексированном Симферополе с ноября снова будут выключать свет

Об этом сообщили в так называемой пресс-службе "администрации" города.

"ГУП РК "Крымэнерго" сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в ноябре с 8 до 17 часов будут происходить отключения электроснабжения согласно нижеприведенному графику", - говорится в сообщении оккупантов.

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Они заверяют, что ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергообеспечение потребителей.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября 2015 года поставки электроэнергии из Украины в оккупированный Крым полностью прекратились из-за подрыва опор ЛЭП в Херсонской области, которые ведут на полуостров.

Россия уже запустила в оккупированном Крыму последнюю, четвертую, нить энергомоста с Кубани.