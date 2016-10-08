Решение Стокгольмского арбитража в деле с "Газпромом" ожидают до конца марта 2017 года - представитель "Нафтогаза"

Об этом сообщил коммерческий директор НАК Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

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«Потом может быть еще одна подача документов (post-hearing briefs), и могут быть еще привлечены дополнительные эксперты (независимые, для самого трибунала). Но решение в любом случае должно быть до конца марта. Это по контракту на закупку газа. По контракту на транзит слушания будут в ноябре-декабре», - написал он.

Также Витренко сообщил, что решение по второму спору относительно контракта на транзит газа арбитраж вынесет до конца июня 2017 года.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Также сообщалось, что «Нафтогаз» намерен судиться с Россией по поводу потери своих активов в Крыму в результате аннексии полуострова.

В середине марта текущего года «Газпром» увеличил исковые требования к «Нафтогазу Украины» в Стокгольмском арбитраже до 31,759 млрд долл. с 29,2 млрд долл. В свою очередь глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценивал общую сумму претензий к российскому «Газпрому» в 30 млрд долл.

Согласно ежегодному отчету «Нафтогаза», сумма претензий НАК к «Газпрому» при рассмотрении иска украинской компании в Стокгольмском арбитраже по состоянию на 31 июля 2016 года составила 28,3 млрд долл.

В начале июля Коболев сообщил, что слушания в арбитражном суде Стокгольма по контракту «Нафтогаза» и «Газпрома» на поставку газа начнутся в конце сентября, а по транзитному контракту - в конце ноября 2016 года.