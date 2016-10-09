В "Укрэнерго" допускают возможность ограничения подачи электроэнергии населению зимой

Об этом Ковальчук заявил в интервью газете "Зеркало недели. Украина".

Читайте такжеВ Кабмине рассказали об отопительном сезоне: готовы почти на 100%, потратили на подготовку 6 миллиардов

По его словам, в случае нехватки угля придется запустить газо-мазутные блоки на Запорожской и Трипольской ТЭС и потреблять больше природного газа для производства электроэнергии на ТЭЦ.

При этом Ковальчук признал, что электроэнергия, произведенная из газа, будет довольно дорого стоить.

"Да, цена будет гораздо выше, чем генерация на угле. Но устойчивость энергосистемы страны этого стоит, другие варианты обойдутся гораздо дороже. Или надо будет ограничивать потребителей. Ритмично, без массовых отключений, но все же", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, согласно которому до 1 ноября 2016 года планируется накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,8 млн тонн угля.

Вместе с тем запасы угля на складах ТЭС 2 октября, по данным «Укрэнерго», составили 1,3 млн тонн.

4 октября в "Укрэнерго" заявили о стабильности поставок угля на украинские теплоэлектростанции, отставание от графика поставок составляет лишь 4 дня.