Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен для планового ремонта

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения планового среднего ремонта.

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Как сегодня сообщили УНИАН в НАЭК «Энергоатом», энергоблок был отключен сегодня в 4.58.

В соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины, завершение ремонтных работ и подключение энергоблока к сети запланировано на 29 ноября 2016 года.

Энергоблок №1 Хмельницкой АЭС работает на мощности 1010 МВт.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.