Иран и Ирак не едут на переговоры о нефти в Турцию – Reuters

Министры нефти Ирана и Ирака не будут участвовать в неформальных переговорах между странами-членами ОПЕК и не входящими в картель на этой неделе в Турции, сообщили источники, знакомые с планами чиновников, пишет Рейтер.

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В четверг источники в ОПЕК и министр энергетики России говорили, что иранский и иракский министры будут на турецкой встрече.

Вернувшийся после снятия санкций на мировой рынок нефти Иран - ключевой фактор в пакте нефтедобытчиков, стремящихся ограничить добычу, чтобы помешать падению цен.

Стамбульская встреча - первая в череде переговоров о соглашении внутри картеля и за его пределами.

Источники в Организации стран-экспортеров нефти говорили, что не ждут каких-то решений от саммита в Стамбуле 9-13 октября.