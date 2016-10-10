Нефть дешевеет из-за сомнений относительно плана ОПЕК об ограничении добычи

Цены на нефть снизились в понедельник на фоне сомнений в том, что план ОПЕК об ограничении производства сможет обуздать глобальное перенасыщение, сохраняющееся на рынках более двух лет.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть Brent торговались по $51,47 за баррель, на 0,89 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на американскую марку WTI снизились на 1 процент до $49,31 за баррель.

Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) планирует согласовать ограничение добычи до 32,50-33,0 миллиона баррелей в сутки к саммиту в конце ноября.

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Сейчас картель производит рекордные 33,6 миллиона баррелей в сутки.

Для достижения подобного соглашения среди членов ОПЕК, некоторые из которых, например, Саудовская Аравия и Иран, являются политическими оппонентами, представители организации проведут ряд встреч в следующие шесть недель, первая из которых проходит в Стамбуле на этой неделе.

Однако аналитики не уверены, что соглашение приведет к росту цен на сырье, и все больше сомневаются в его реализации.

Масла в огонь подлил Ирак, второй по величине производитель ОПЕК, сказав в выходные, что планирует дальнейшее повышение добычи в 2017 году.

Трейдеры сказали, что цены также находятся под давлением из-за роста числа буровых установок в США, что указывает на возможное повышение добычи американскими производителями при ценах вблизи $50 за баррель.