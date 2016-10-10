Хозсуд Киева рассмотрит иск Антимонопольного комитета к российскому "Газпрому" 31 октября

Хозяйственный суд Киева принял иск Антимонопольного комитета Украины к российскому газовому монополисту «Газпрому» о принудительном взыскании штрафа в 86 млрд грн и назначил заседание на 31 октября.

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Об этом говорится в материалах суда, опубликованных на сайте инстанции.

«В хозяйственный суд Киева поступило исковое заявление Антимонопольного комитета о взыскании с РАО «Газпром» 85,96 млрд грн, - говорится в сообщении суда. - Автоматическая система распределения дел между судьями направила дело №910/18299/16 на рассмотрение судьи Марченко Оксаны Владимировны».

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Антимонопольный комитет Украины выставил российскому газовому монополисту «Газпрому» штраф около 86 млрд грн (порядка 3,4 млрд долл.) за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля текущего года «Газпром» решил оспорить это решение, зарегистрировав иск в Хозяйственном суде Киева. Однако суд отклонил иск российского монополиста.

Поскольку штраф так и не был уплачен, АМКУ подал в Хозяйственный суд города Киева иск с заявлением о принудительном взыскании с российского газового монополиста «Газпрома» штрафа в размере 86 млрд грн, пени, а также о признании обязательства прекратить нарушения.