Всемирный банк сообщил, когда решит судьбу кредитных гарантий для Украины на закупку газа

Совет директоров Всемирного банка намерен ориентировочно 18 октября рассмотреть вопрос выделения нашей стране кредитных гарантий в объеме 500 млн долл., под которые в дальнейшем будут привлечены средства для закупки природного газа для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов.

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Как сообщили УНИАН в представительстве банка, этот вопрос находится в повестке дня работы Совета директоров.

«Этот вопрос (выделения кредитных гарантий - УНИАН) находится в повестке дня следующего заседания Совета директоров Всемирного банка, которое планируется на 18-е октября», - сообщили в представительстве. Там также подчеркнули, что любое решение Совета директоров будет незамедлительно обнародовано.

Ранее директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен подтверждала, что Всемирный банк примет решение о гарантиях в 500 млн долл. «в ближайшем будущем».

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры со Всемирным банком о предоставлении нашей стране кредитных ресурсов для закупки газа весной текущего года. К лету основной этап переговоров был завершен, однако решение о выделении гарантий было привязано к результативности работы Киева с Международным валютным фондом.

В середине сентября Фонд после более чем годичной паузы возобновил кредитование экономики Украины и выделил третий кредитный транш в размере 1 млрд долл. по четырехлетней программе EFF, одобренной в марте 2015 года.