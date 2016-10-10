Лукашенко говорит, что Беларусь урегулировала нефтегазовый спор с Россией

Беларусь и Россия урегулировали проблемный вопрос в сфере поставок энергоносителей. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БЕЛТА.

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"Я вчера познакомился с докладом правительства по нефтегазовым вопросам с Российской Федерацией. Я так понимаю, что очередные баталии закончены и нам удалось выйти на подписание соответствующего документа, проблемные вопросы, по крайней мере на вчерашний день, были согласованы и сняты", - сказал глава государства.

Напомним, 7 октября Лукашенко заявил, что Беларусь ведет переговоры с Ираном о поставке нефти.

2 октября, Беларусь в 1,5 раза повысила тарифы на транзит российской нефти через территорию страны.

В сентябре Беларусь и Россия не смогли договориться о цене на газ. Разногласия сторон возникли в начале года. Тогда премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что тысяча кубометров должна стоить 80 долларов, а не 132 доллара (действующая цена для Беларуси).

Лукашенко выразил недовольство отсутствием успеха в этом направлении. «Мы телепаемся, иначе не скажешь, и уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти. Мы это воспринимаем как давление, но давления я не потерплю, и белорусы тоже», — отметил он.