Запасы газа в украинских хранилищах выросли до 14,6 миллиарда кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 1 октября по 8 октября выросли на 2,2%, или на 312 млн кубометров, - до 14,623 млрд куб. м с 14,311 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 8 октября составлял около 39 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, c 7 апреля Украина начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах. «Нафтогаз Украины» до начала предстоящего отопительного сезона планировал накопить в подземных хранилищах около 14,5 млрд куб. м газа.

В начале сентября 2016 года Кабинет министров Украины поручил «Нафтогазу Украины» составить и утвердить новый график закачки природного газа в украинские подземные хранилища, согласно которому запасы газа по состоянию на 1 ноября 2016 года должны составлять 17 млрд кубометров, а не 14,4-14,5 млрд кубометров.

Госхолдинг «Нафтогаз» планирует закупать часть импортного газа за собственные средства, а также с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 млн долл.